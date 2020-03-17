Перший в історії: Українець став чемпіоном Європи зі снукеру
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Українець Юліан Бойко став чемпіоном Європи зі снукеру, який відбувається в португальському місті Альбуфейра, повідомляє УНН з посиланням на ММСУ.
У фіналі 14-річний киянин переміг легендарного валійця, колишнього 8-го номера світового рейтингу — Даррена Моргана.
Зазначимо, що вперше в історії українець не лише вийшов у фінал, а й виграв його.
Як повідомляв УНН, Бойко також ставав призером чемпіонату світу в Мальті.