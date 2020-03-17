Первый в истории: Украинец стал чемпионом Европы по снукеру
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Украинец Юлиан Бойко стал чемпионом Европы по снукеру, который происходит в португальском городе Альбуфейра, сообщает УНН со ссылкой на ММСУ.
В финале 14-летний киевлянин победил легендарного валлийца, бывшего 8-го номера мирового рейтинга - Даррена Моргана.
Отметим, что впервые в истории украинец не только вышел в финал, но и выиграл его.
Как сообщал УНН, Бойко также становился призером чемпионата мира в Мальте.