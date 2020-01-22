Уродженець України став призером Чемпіонату світу зі снукеру
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Юний більярдист Юліан Бойко здобув срібну нагороду Чемпіонату світу (WSF Open) зі снукеру, який завершився на Мальті, інформує УНН з посиланням на Спортивний комітет України у Facebook.
У півфіналі наш спортсмен переміг шотландця Росса Мюйра - 4:1. Однак у боротьбі за золоту медаль 14-річний спортсмен зазнав фіаско від англійця Ешлі Хаггіла.
Нагадаємо, що минулого літа представник України завоював першу в історії країни медаль міжнародних змагань зі снукеру.