Уроженец Украины стал призером Чемпионата мира по снукеру
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Юный бильярдист Юлиан Бойко получил серебряную награду Чемпионата мира (WSF Open) по снукеру, который завершился на Мальте, информирует УНН со ссылкой на Спортивный комитет Украины в Facebook.
В полуфинале наш спортсмен победил шотландца Росса Мюйра - 4:1. Однако в борьбе за золотую медаль 14-летний спортсмен потерпел фиаско от англичанина Эшли Хаггила.
Напомним, что прошлым летом представитель Украины завоевал первую в истории страны медаль международных соревнований по снукеру.