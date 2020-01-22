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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Уроженец Украины стал призером Чемпионата мира по снукеру

Киев • УНН

 • 18110 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Юный бильярдист Юлиан Бойко получил серебряную награду Чемпионата мира (WSF Open) по снукеру, который завершился на Мальте, информирует УНН со ссылкой на Спортивный комитет Украины в Facebook.

Уроженец Украины стал призером Чемпионата мира по снукеру

В полуфинале наш спортсмен победил шотландца Росса Мюйра - 4:1. Однако в борьбе за золотую медаль 14-летний спортсмен потерпел фиаско от англичанина Эшли Хаггила.

Напомним, что прошлым летом представитель Украины завоевал первую в истории страны медаль международных соревнований по снукеру.

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