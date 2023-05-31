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Виїхав за кордон, скориставшись другим паспортом: українець пропонував прикордонникам 1000 євро, щоб повернутися додому

Виїхав за кордон, скориставшись другим паспортом: українець пропонував прикордонникам 1000 євро, щоб повернутися додому

Київ • УНН

 • 1199125 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. Чоловік, який виїхав за кордон, скориставшись паспортом громадянина іншої держави, на пункті пропуску пропонував прикордонникам 1000 євро, щоб повернутися в Україну. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України, передає УНН.

Деталі

Так, зазначається, що у пункт пропуску "Дяківці", що на кордоні з Румунією, прибув 36-річний громадянин України, який повертався з закордонної поїздки.

Під час паспортного контролю прикордонники встановили, що минулого року чоловік виїхав з України використовуючи паспорт громадянина іншої держави. За не притягнення до відповідальності чоловік запропонував прикордонникам хабар у розмірі 1000 євро.

Факт надання неправомірної вигоди був зафіксований співробітником відділу внутрішньої та власної безпеки по Чернівецькому прикордонного загону.

Тепер хабарнику доведеться відповідати за ст. 369 КК України "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі". Після оформлення відповідних документів правопорушника було передано співробітникам Національної поліції.

Нагадаємо

Станом на середтну квітня, прикордонників намагалися підкупити 550 разів від початку воєнного стану, на загальну суму коштів близько 6 мільйонів гривень.

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