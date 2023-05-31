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Выехал за границу, воспользовавшись вторым паспортом: украинец предлагал пограничникам 1000 евро, чтобы вернуться домой

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 июня. УНН. Мужчина, который выехал за границу, воспользовавшись паспортом гражданина другого государства, на пункте пропуска предлагал пограничникам 1000 евро, чтобы вернуться в Украину. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины, передает УНН.

Детали

Так, отмечается, что в пункт пропуска "Дьяковцы" на границе с Румынией, прибыл 36-летний гражданин Украины, который возвращался из заграничной поездки.

Во время паспортного контроля пограничники установили, что в прошлом году мужчина выехал из Украины, используя паспорт гражданина другого государства. За не привлечение к ответственности мужчина предложил пограничникам взятку в размере 1000 евро.

Факт предоставления неправомерной выгоды был зафиксирован сотрудником отдела внутренней и собственной безопасности по Черновицкому пограничному отряду.

Теперь взяточнику придется отвечать по ст. 369 УК Украины "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу". После оформления соответствующих документов правонарушитель был передан сотрудникам Национальной полиции.

Напомним

По состоянию на середину апреля, пограничников пытались подкупить 550 раз от начала военного положения, на общую сумму средств около 6 миллионов гривен.

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