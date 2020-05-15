Українець отримав бронзу Чемпіонату Європи після дискваліфікації росіянина

"Через шість років після чемпіонату Європи-2014 Європейська легка атлетика (ЕА) офіційно оголосила про те, що українець Руслан Дмитренко став бронзовим призером зі спортивної ходьби на 20 км. Це стало можливим після дискваліфікації через порушення антидопінгових правил росіянина Алєксандра Іванова", - йдеться в повідомленні.

У пресслужбі повідомили, що про це йдеться у циркулярному листі, який надійшов на адресу ФЛАУ від імені виконавчого директора ЕА Крістіана Мілза.

Після дискваліфікації Іванова Дмитренко піднявся на третє місце, а ще один представник Росії Денис Стрєлков став другим.

Як повідомляв УНН, ще у березні минулого року стало відомо, що, відповідно до рішення Дисциплінарного антидопінгового комітету РУСАДА спортсмен Олександр Іванов з Челябінську визнаний порушником Всеросійських антидопінгові правила і дискваліфікований на 3 роки, починаючи з дати тимчасового відсторонення — 02 травня 2017 року.

Спортсмен був дискваліфікований на підставі відхилень в паспорті крові.