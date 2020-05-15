Украинец получил бронзу Чемпионата Европы после дисквалификации россиянина
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Европейская легкая атлетика официально объявила о том, что украинец Руслан Дмитренко стал бронзовым призером чемпионата Европы-2014 после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил россиянина Александра Иванова. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Федерации легкой атлетики Украины, передает УНН.
"Через шесть лет после чемпионата Европы-2014 Европейская легкая атлетика (ЕА) официально объявила о том, что украинец Руслан Дмитренко стал бронзовым призером по спортивной ходьбе на 20 км. Это стало возможным после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил россиянина Александра Иванова", - говорится в сообщении.
В пресс-службе сообщили, что об этом говорится в циркулярном письме, которое поступило в адрес ФЛАУ от имени исполнительного директора ЕА Кристиана Миллза.
После дисквалификации Иванова Дмитренко поднялся на третье место, а еще один представитель России Денис Стрелков стал вторым.
Как сообщал УНН, еще в марте прошлого года стало известно, что, согласно решению Дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА спортсмен Александр Иванов из Челябинска признан нарушителем Всероссийских антидопинговых правил и дисквалифицирован на 3 года, начиная с даты временного отстранения - 2 мая 2017 года.
Спортсмен был дисквалифицирован на основании отклонений в паспорте крови.