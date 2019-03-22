Українець може одержати медаль ЧЄ завдяки дискваліфікації російського легкоатлета
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Всеросійська федерація легкої атлетики повідомила про порушення антидопінгових правил легкоатлета Олександра Іванова, який спеціалізується на спортивній ходьбі, повідомляє УНН.
“Відповідно до рішення Дисциплінарного антидопінгового комітету РУСАДА спортсмен Олександр Іванов (спортивна ходьба, республіка Мордовія, Челябінськ) визнаний порушником Всеросійських антидопінгові правила (п. 2.2. „Використання або спроба використання забороненої речовини або методу“) і дискваліфікований на 3 роки, починаючи з дати тимчасового відсторонення — 02 травня 2017 року”, — сказано в повідомленні Федерації.
Зазначено, що спортсмен дискваліфікований на підставі відхилень в паспорті крові.
Окрім того, анулювання підлягають результати Іванова досягнуті в період з 9 липня 2012 за 17 серпня 2014 року, а саме “золота” ЧС на 20 км (2013), та “срібла” ЧЄ на 20 км (2014).
Примітно, що українець Руслан Дмитренко фінішував 4-м на ЧЄ-2014 на 20 км і тепер може претендувати на медаль європейських змагань.