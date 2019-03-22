Украинец может получить медаль ЧЕ благодаря дисквалификации российского легкоатлета

“Согласно решению Дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА спортсмен Александр Иванов (спортивная ходьба, республика Мордовия, Челябинск) признан нарушителем Всероссийских антидопинговых правил (п. 2.2. „Использование или попытка использования запрещенной субстанции или метода“) и дисквалифицирован на 3 года, начиная с даты временного отстранения — 2 мая 2017 года”, — говорится в сообщении Федерации.

Отмечено, что спортсмен дисквалифицирован на основании отклонений в паспорте крови.

Кроме того, аннулирования подлежат результаты Иванова достигнутые в период с 9 июля 2012 года по 17 августа 2014, а именно “золото” ЧМ на 20 км (2013), и “серебро” ЧЕ на 20 км (2014).

Примечательно, что украинец Руслан Дмитренко финишировал 4-м на ЧЕ-2014 на 20 км и теперь может претендовать на медаль европейских соревнований.