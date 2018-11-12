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Українець намагався продати банківську базу даних клієнтів

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. Кіберполіція затримала чоловіка, який за 10 тисяч доларів пропонував купити у нього базу персональних даних клієнтів одного з банків України. Про це повідомив Департамент кіберполіції Національної поліції України, передає УНН.

Як розповіли правоохоронці, працівники Придніпровського управління Департаменту кіберполіції під час моніторингу мережі Інтернет виявили оголошення про продаж баз даних клієнтів одного з банків України.

Під час проведення досудового розслідування працівники кіберполіції встановили чоловіка, який намагався продати персональні дані громадян України. Ним виявився 37-річний мешканець Дніпропетровської області, який раніше обіймав керівну посаду одного із українських банків. База даних, яку він намагався продати налічувала інформацію про близько півмільйона громадян.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Під Дніпром затримали кіберзлодія за 32 крадіжки з банківських карт

“За місцем його проживання правоохоронці провели санкціонований обшук. За його результатами виявлено комп’ютерну техніку, де знаходились бази даних з персональною інформацією громадян. Крім того, поліцейські вилучили додаткові цифрові носії інформації, банківські картки та чорнові записи, які використовував зловмисник у своїй протиправній діяльності”, — розповіли у поліції.

За даним фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч.1 361-2 (Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в комп’ютерах, автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації) КК України. Вилучену техніку направлено на експертизу, після результатів якої буде вирішено питання щодо оголошення чоловікові про підозру. 

Нагадаємо, Кіберполіція викрила хакера у розповсюдженні вірусів за допомогою власних закритих відповідних ресурсів.

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