Украинец пытался продать банковскую базу данных клиентов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Киберполиция задержала мужчину, который за 10 тысяч долларов предлагал купить у него базу персональных данных клиентов одного из банков Украины. Об этом сообщил Департамент киберполиции Национальной полиции Украины, передает УНН.
Как рассказали правоохранители, работники Приднепровского управления Департамента киберполиции во время мониторинга сети Интернет обнаружили объявление о продаже баз данных клиентов одного из банков Украины.
Во время проведения досудебного расследования работники киберполиции установили мужчину, который пытался продать персональные данные граждан Украины. Им оказался 37-летний житель Днепропетровской области, который ранее занимал руководящую должность одного из украинских банков. База данных, которую он пытался продать насчитывала информацию о около полумиллиона граждан.
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"По месту его жительства правоохранители провели санкционированный обыск. По его результатам была выявлена компьютерная техника, где находились базы данных с персональной информацией граждан. Кроме того, полицейские изъяли дополнительные цифровые носители информации, банковские карты и черновые записи, которые использовал злоумышленник в своей противоправной деятельности", - рассказали в полиции.
По данному факту полицейские начали уголовное производство по ч.1 361-2 (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая хранится в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации) УК Украины. Изъятую технику направлено на экспертизу, после результатов которой будет решен вопрос об объявлении мужчине о подозрении.
Напомним, киберполиции разоблачила хакера в распространении вирусов с помощью собственных закрытых соответствующих ресурсов.