Українець намагався перенести у Польщу радіаційну артилерійську стереотрубу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. У пункті пропуску "Шегині" прикордонники виявили у одного з громадян радіаційну артилерійську стереотрубу. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби України.
У ДПСУ проінформували, що на пішому переході під час оформлення осіб, які прямували до Польщі, спрацював комплекс радіаційного контролю.
"В ході перевірки в речах громадянина України 1983 року народження прикордонники Мостиського загону спільно з працівниками митниці знайшли артилерійську стереотрубу", - йдеться у повідомленні.
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Під час додаткового радіаційного контролю інспекторо екологічної служби підтвердив радіаційне випромінювання потужністю близько 1,2 мкЗв/год.
Артилерійську трубу було вилучено встановленим порядком.
Нагадаємо, українка намагалась перенести до Росії понад 70 виробів зі срібла.