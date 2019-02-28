Украинец пытался перенести в Польшу радиационную артиллерийскую стереотрубу
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. В пункте пропуска "Шегини" пограничники обнаружили у одного из граждан радиационную артиллерийскую стереотрубу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы Украины.
В ГПСУ проинформировали, что на пешем переходе при оформлении людей, которые направлялись в Польшу, сработал комплекс радиационного контроля.
"В ходе проверки в вещах гражданина Украины 1983 года пограничники Мостиского отряда совместно с работниками таможни обнаружили артиллерийскую стереотрубу", - говорится в сообщении.
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Во время дополнительного радиационного контроля инспектор экологической службы подтвердил радиационное излучение мощностью около 1,2 мкЗв /ч.
Артиллерийскую трубу изъяли в установленном порядке.
Напомним, украинка пыталась перенести в Россию более 70 изделий из серебра.