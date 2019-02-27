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Викрито канал контрабанди сильнодіючих лікарських засобів

Викрито канал контрабанди сильнодіючих лікарських засобів

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. На Рівненщині викрито та ліквідовано канал постачання за кордон сильнодіючих лікарських засобів. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури області. 

За належного процесуального керівництва прокуратури Рівненської області у кримінальному провадженні та спільно із працівниками Управління СБУ в Рівненській області викрито та припинено діяльність групи осіб, яка налагодила канал контрабандного переміщення з України за кордон анаболічних засобів, а саме - метандієнону.

У результаті проведених 26.02.2019 санкціонованих обшуків за місцем проживання у м.Рівне осіб, причетних до контрабанди, виявлено та вилучено обладнання для виготовлення та упакування зазначеної сильнодіючої речовини, а також значну партію уже готового для реалізації препарату.

У даному кримінальному провадженні слідчі слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області продовжують здійснювати досудове розслідування під процесуальним керівництвом прокуратури Рівненської області.
На даний час двом особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 201 (закінчений замах на вчинення контрабанди), ч. 3 ст. 321 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або сильнодіючих лікарських засобів). Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Довідково: за вчинення вказаних злочинів передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Як повідомляв УНН, СБУ блокувала масштабну контрабанду сильнодіючих лікарських препаратів до Євросоюзу

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