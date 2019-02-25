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СБУ блокувала масштабну контрабанду сильнодіючих лікарських препаратів до Євросоюзу

СБУ блокувала масштабну контрабанду сильнодіючих лікарських препаратів до Євросоюзу

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ блокували масштабну контрабанду до Євросоюзу сильнодіючих лікарських засобів, заборонених до вільного обігу в Україні та за її межами. Про це повідомляє УНН з посиланням на СБУ.

У межах розпочатого кримінального провадження оперативники спецслужби встановили, що організував нелегальний бізнес діючий співробітник ГУ ДФС у Львівській області. Для продажу препаратів разом зі спільниками створив низку інтернет-сайтів. Замовлення клієнтам з України та країн Євросоюзу зловмисники надсилали через поштових операторів, вказуючи недостовірні дані щодо змісту відправлення, або приховуючи препарати в середині інших предметів.

Наразі у Львові проводяться обшуки у фігурантів справи, вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст.201, ч. 4 ст. 321 Кримінального кодексу України, та затримання згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Триває досудове слідство.

Нагадаємо, українцям варто обходити покупки ліків в інтернеті "десятою дорогою". Про це в коментарі УНН розповів керівник Державного фармакологічного центру МОЗ Віктор Чумак.

Він уточнив, що продаж ліків он-лайн сьогодні в нашій країні на законодавчому рівні не врегульований.

Українські Національні Новини

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