СБУ блокувала масштабну контрабанду сильнодіючих лікарських препаратів до Євросоюзу

У межах розпочатого кримінального провадження оперативники спецслужби встановили, що організував нелегальний бізнес діючий співробітник ГУ ДФС у Львівській області. Для продажу препаратів разом зі спільниками створив низку інтернет-сайтів. Замовлення клієнтам з України та країн Євросоюзу зловмисники надсилали через поштових операторів, вказуючи недостовірні дані щодо змісту відправлення, або приховуючи препарати в середині інших предметів.

Наразі у Львові проводяться обшуки у фігурантів справи, вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст.201, ч. 4 ст. 321 Кримінального кодексу України, та затримання згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Триває досудове слідство.

Нагадаємо, українцям варто обходити покупки ліків в інтернеті "десятою дорогою". Про це в коментарі УНН розповів керівник Державного фармакологічного центру МОЗ Віктор Чумак.

Він уточнив, що продаж ліків он-лайн сьогодні в нашій країні на законодавчому рівні не врегульований.