Перекрыт канал контрабанды сильнодействующих лекарственных средств

Под надлежащим процессуальным руководством прокуратуры Ровенской области в уголовном производстве и совместно с работниками Управления СБУ в Ровенской области разоблачена и прекращена деятельность группы лиц, которая наладила канал контрабандного перемещения из Украины за границу анаболических средств, а именно - метандиенона.

В результате проведенных 26.02.2019 санкционированных обысков по месту жительства в Ровно лиц, причастных к контрабанде, обнаружено и изъято оборудование для изготовления и упаковки указанного сильнодействующего вещества, а также большую партию уже готового для реализации препарата.



В данном уголовном производстве следственных следственного отдела Управления Службы безопасности Украины в Ровенской области продолжают осуществлять досудебное расследование под процессуальным руководством прокуратуры Ровенской области.

В настоящее время двум лицам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 201 (законченное покушение на совершение контрабанды), ч. 3 ст. 321 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или сильнодействующих лекарственных средств). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Справка: за совершение указанных преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.



Как сообщал УНН, СБУ блокировала масштабную контрабанду сильнодействующих лекарственных препаратов в Евросоюз.