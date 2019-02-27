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Перекрыт канал контрабанды сильнодействующих лекарственных средств

Перекрыт канал контрабанды сильнодействующих лекарственных средств

Киев  •  УНН

 • 10015 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. В Ровенской области разоблачено и ликвидировано канал поставки за рубеж сильнодействующих лекарственных средств. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры области.

Под надлежащим процессуальным руководством прокуратуры Ровенской области в уголовном производстве и совместно с работниками Управления СБУ в Ровенской области разоблачена и прекращена деятельность группы лиц, которая наладила канал контрабандного перемещения из Украины за границу анаболических средств, а именно - метандиенона.

В результате проведенных 26.02.2019 санкционированных обысков по месту жительства в Ровно лиц, причастных к контрабанде, обнаружено и изъято оборудование для изготовления и упаковки указанного сильнодействующего вещества, а также большую партию уже готового для реализации препарата.

В данном уголовном производстве следственных следственного отдела Управления Службы безопасности Украины в Ровенской области продолжают осуществлять досудебное расследование под процессуальным руководством прокуратуры Ровенской области.
В настоящее время двум лицам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 201 (законченное покушение на совершение контрабанды), ч. 3 ст. 321 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или сильнодействующих лекарственных средств). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Справка: за совершение указанных преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Как сообщал УНН, СБУ блокировала масштабную контрабанду сильнодействующих лекарственных препаратов в Евросоюз.

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