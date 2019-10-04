Україна звернулася до ЄСПЛ щодо Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Україна подала чергову скаргу проти Росії до Європейського суду з прав людини - щодо Донбасу. Про це в коментарі УНН під час VIII Судового форуму “TRIAS POLITICA: суд у системі гілок влади” розповів заступник міністра юстиції України — Уповноважений з питань Європейського суду з прав людини Іван Ліщина.
На питання щодо скарги Ліщина відповів: "Уже подана".
"Має бути розглянута, також, як і Крим – зараз має відбуватися розгляд щодо прийнятності цієї заяви, але наразі нам невідомо про строки. У листопаді ми маємо подати додаткові матеріали, росіяни теж, а після цього Європейський суд призначить дату слухань", - сказав заступник міністра.
Нагадаємо, 11 вересня Велика палата Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) провела слухання у міждержавній справі "Україна проти Росії" щодо Криму.