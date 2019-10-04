Украина обратилась в ЕСПЧ относительно Донбасса

На вопрос по жалобе Лищина ответил: "Уже подана".

"Должна быть рассмотрена, также, как и Крым - сейчас должно происходить рассмотрение приемлемости этого заявления, но пока нам неизвестно о сроках. В ноябре мы должны представить дополнительные материалы, россияне тоже, а после этого Европейский суд назначит дату слушаний", - сказал замминистра.

Напомним, 11 сентября Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) провела слушания по межгосударственной делу "Украина против России" по Крыму.