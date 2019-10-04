Украина обратилась в ЕСПЧ относительно Донбасса
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Украина подала очередную жалобу против России в Европейский суд по правам человека - относительно Донбасса. Об этом в комментарии УНН во время VIII Судебного форума "TRIAS POLITICA: суд в системе ветвей власти" рассказал заместитель министра юстиции Украины - Уполномоченный по вопросам Европейского суда по правам человека Иван Лищина.
На вопрос по жалобе Лищина ответил: "Уже подана".
"Должна быть рассмотрена, также, как и Крым - сейчас должно происходить рассмотрение приемлемости этого заявления, но пока нам неизвестно о сроках. В ноябре мы должны представить дополнительные материалы, россияне тоже, а после этого Европейский суд назначит дату слушаний", - сказал замминистра.
Напомним, 11 сентября Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) провела слушания по межгосударственной делу "Украина против России" по Крыму.