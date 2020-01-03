Україна знову збільшила добовий відбір газу з ПСГ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 1 січня зменшився до 18,869 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані АТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, за добу в ПСГ України газ не закачувався.
Водночас, 1 січня з ПСГ України відібрано 64,8 млн куб. м, тоді як добою раніше було 47,40 млн куб. м.
При цьому в даних за 1 січня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини - 11,3 млн куб. м газу, даних щодо надходження газу з Угорщини та Польщі немає.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Як повідомляв УНН, з листопада 2018 року ціна на газ для населення зросла до 8550 грн за тис. куб. м, з травня її почали зменшувати. З нового року для споживачів діятимуть дві ціни на газ від Нафтогазу - квартальна та щомісячна.