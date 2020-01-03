Украина снова увеличила суточный отбор газа из ПХГ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 1 января уменьшился до 18,869 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные АО "Укртрансгаз".
По последним данным, за сутки в ПХГ Украины газ не закачивался.
В то же время, 1 января с ПХГ Украины отобрано 64,8 млн куб. м, тогда как сутками ранее было 47,40 млн куб. м.
При этом в данных за 1 января указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии - 11,3 млн куб. м газа, данных о поступлении газа из Венгрии и Польши нет.
Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.
Как сообщал УНН, с ноября 2018 года цена на газ для населения выросла до 8550 грн за тыс. куб. м, с мая ее начали уменьшать. С нового года для потребителей будут действовать две цены на газ от Нафтогаза - квартальная и ежемесячная.