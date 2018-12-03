Україна знову потрапила у трійку лідерів з імпорту грузинського вина

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. За підсумками січня-жовтня 2018 року Україна посідає друге місце у переліку країн-імпортерів вина з Грузії. Про це повідомляє Національне агентство вина Мінсільгоспу Грузії, передає УНН.

Відзначається, що за 10 місяців з Грузії було експортовано 68,3 мільйона пляшок вина (по 0,75 літра), що на 12% більше у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року.

При цьому вартість експортованої в 53 країни світу продукції становила 162 млн дол., що на 20% більше показника 2017 року.

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На першому місці серед країн-імпортерів грузинського вина перебуває Росія, куди було експортовано 42,3 мільйона пляшок вина. На другому місці розташувалася Україна, куди було відправлено понад 8,3 мільйона пляшок вина.

Третє місце зайняв Китай з показником у 5,4 мільйона пляшок вина.

Як повідомляв УНН, українці потроху змінюють свої алкогольні смаки, і вино стає все більш популярним серед вітчизняних споживачів.

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