Украина вновь попала в тройку лидеров по импорту грузинского вина
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. По итогам января-октября 2018 года Украина занимает второе место в перечне стран-импортеров вина из Грузии. Об этом сообщает Национальное агентство вина Минсельхоза Грузии, передает УНН.
Отмечается, что за 10 месяцев из Грузии было экспортировано 68,3 миллиона бутылок вина (по 0,75 литра), что на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
При этом стоимость экспортированной в 53 страны мира продукции составила 162 млн долл., что на 20% больше показателя 2017 года.
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На первом месте среди стран-импортеров грузинского вина находится Россия, куда было экспортировано 42,3 миллиона бутылок вина. На втором месте расположилась Украина, куда было отправлено более 8,3 миллиона бутылок вина.
Третье место занял Китай с показателем в 5,4 миллиона бутылок вина.
Как сообщал УНН, украинцы понемногу меняют свои алкогольные вкусы, и вино становится все более популярным среди отечественных потребителей.