Україна змістовно готова до зустрічі щодо Формули миру – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Триває підготовка до зустрічі щодо Формули миру. Про неї у вечірньому відеозверненні розповів Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.
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"Продовжуємо підготовку зустрічі щодо Формули миру – працюємо на всіх дипломатичних рівнях. Змістовно зустріч фактично вже готова, і зараз доопрацьовуємо коло учасників", - сказав Зеленський.
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Президент України відзвітував, що провів нараду з нашими міжнародниками щодо ключових країн Глобального Півдня та відносин України з ними. Наразі триває робота на всіх дипломатичних рівнях в рамках підготовки зустрічі щодо української Формули миру.
Також Зеленський зазначив, що дуже важливим є те, що у відповідних перемовинах спостерігається незмінна увага до України й до необхідності завершити цю війну справедливо.
Наостанок президент подякував усім країнам, які вже підтвердили участь і рівень свого представництва в зустрічі щодо Формули миру.
Нагадаємо
Україна просуватиме формулу миру на саміті у Мальті, що відбудеться вже цього тижня.
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