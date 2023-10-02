Лише "формула миру" Зеленського серйозно обговорюється в міжнародній спільноті - Боррель

Цитата

“Існує такий важливий елемент, як “формула миру”, запропонована Президентом України. Його “формула миру” є єдиною ініціативою, яка зараз всерйоз обговорюється в міжнародній спільноті. Інші ініціативи згадувалися. Проте наразі вони не є активними. Єдина ініціатива, яка зберігає інтерес з боку міжнародної спільноти, — це запропонована Президентом Зеленським — “формула миру”, — сказав Боррель.

Він зазначив, що в ЄС будуть продовжувати роботу, як об’єднаний Європейський Союз щодо винесення цієї формули на глобальний рівень, щоб вона стала основою для майбутнього миру.

Доповнення

У Парламентській Асамблеї НАТО підтримують мирний план Президента України.