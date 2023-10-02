Лише "формула миру" Зеленського серйозно обговорюється в міжнародній спільноті - Боррель
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. «Формула миру» Президента Володимира Зеленського єдина ініціатива, яка зараз серйозно обговорюється в міжнародній спільноті. Про це повідомив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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“Існує такий важливий елемент, як “формула миру”, запропонована Президентом України. Його “формула миру” є єдиною ініціативою, яка зараз всерйоз обговорюється в міжнародній спільноті. Інші ініціативи згадувалися. Проте наразі вони не є активними. Єдина ініціатива, яка зберігає інтерес з боку міжнародної спільноти, — це запропонована Президентом Зеленським — “формула миру”, — сказав Боррель.
Він зазначив, що в ЄС будуть продовжувати роботу, як об’єднаний Європейський Союз щодо винесення цієї формули на глобальний рівень, щоб вона стала основою для майбутнього миру.
Доповнення
У Парламентській Асамблеї НАТО підтримують мирний план Президента України.