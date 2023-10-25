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Украина содержательно готова к встрече по Формуле мира - Зеленский

Киев • УНН

 • 302257 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Продолжается подготовка к встрече по Формуле мира. О ней в вечернем видеообращении рассказал Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

Украина содержательно готова к встрече по Формуле мира - Зеленский

Цитата

"Продолжаем подготовку встречи по Формуле мира – работаем на всех дипломатических уровнях. Содержательно встреча фактически уже готова, и сейчас дорабатываем круг участников", - сказал Зеленский.

Детали

Президент Украины отчитался, что провел совещание с нашими международниками по ключевым странам Глобального Юга и отношений Украины с ними. Сейчас продолжается работа на всех дипломатических уровнях в рамках подготовки встречи по украинской Формуле мира.

Также Зеленский отметил, что очень важно, что в соответствующих переговорах наблюдается неизменное внимание к Украине и к необходимости завершить эту войну справедливо.

Напоследок президент поблагодарил все страны, которые уже подтвердили участие и уровень своего представительства во встрече по Формуле мира.

Напомним

Украина будет продвигать формулу мира на саммите в Мальте, который состоится уже на этой неделе.

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