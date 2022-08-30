Україна здобула першу перемогу на чемпіонаті світу-2022 з волейболу.
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Збірна України з волейболу здобула першу перемогу на чемпіонаті світу-2022. У другому турі українські волейболісти здолали одного з лідерів - команду Тунісу. Це перша перемога за 24 роки. Про це повідомляє УНН.
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Україна розпочала чемпіонат світу з волейболу з поразки над Сербією з рахунком 0:3. І підходила до матчу на третій позиції - після сербів та Тунісу, які обіграли Пуерто-Рико.
Матч проти Тунісу був надважливим для України у контексті боротьби за прямий вихід у плей-оф. У разі перемоги над прямими конкурентами саме "синьо-жовті" ставали б головними претендентами на другу позицію.
Зрештою, Україна закінчила третю партію з розгромною перемогою. І здобула першу перемогу за 24 роки на чемпіонатах світу.
Найрезультативнішим гравцем матчу став капітан збірної України Олег Плотницький. Він набрав 13 очок, чотири - завдяки ейсам.
Волейбол. Чемпіонат світу-2022. Група А, другий тур:
Україна - Туніс 3:0 (25:21, 25:19, 25:15)
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