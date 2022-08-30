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Украина одержала первую победу на чемпионате мира-2022 по волейболу

Киев • УНН

 • 127842 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Сборная Украины по волейболу одержала первую победу на чемпионате мира-2022. Во втором туре украинские волейболисты одолели одного из лидеров – команду Туниса. Это первая победа за 24 года. Об этом сообщает УНН.

Украина одержала первую победу на чемпионате мира-2022 по волейболу

Детали

Украина начала чемпионат мира по волейболу по поражению над Сербией со счетом 0:3. И подходила к матчу на третьей позиции – после сербов и Туниса, обыгравших Пуэрто-Рико.

Матч против Туниса был очень важным для Украины в контексте борьбы за прямой выход в плей-офф. В случае победы над прямыми конкурентами именно сине-желтые становились бы главными претендентами на вторую позицию.

В конце концов, Украина закончила третью партию с разгромной победой. И одержала первую победу за 24 года на чемпионатах мира.

Самым результативным игроком матча стал капитан сборной Украины Олег Плотницкий. Он набрал 13 очков, четыре – благодаря эйсам.

Волейбол. Чемпионат мира-2022. Группа А, второй тур:

Украина – Тунис 3:0 (25:21, 25:19, 25:15)

Напомним

Украинские военнослужащие и ветераны получили  33 золотых медали на соревнованиях в США.

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