Україна здобула чотири "золота" на юнацькій Олімпіаді

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Українські атлети на літніх юнацьких Олімпійських іграх у Буенос-Айресі здобули вже чотири золоті медалі та одну бронзову, що забезпечило їм місце у першій десятці медального заліку. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко, привітавши українців з результатом, передає УНН.