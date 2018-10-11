Україна здобула чотири "золота" на юнацькій Олімпіаді
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Українські атлети на літніх юнацьких Олімпійських іграх у Буенос-Айресі здобули вже чотири золоті медалі та одну бронзову, що забезпечило їм місце у першій десятці медального заліку. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко, привітавши українців з результатом, передає УНН.
"Уже чотири "золота" і одна "бронза" – українська команда на ІІІ літніх юнацьких Олімпійських іграх має чим похвалитися і впевнено тримається у першій десятці медального заліку. Назар Чепурний, Іван Тищенко, Катерина Чорній, Олег Вередиба – просто молодці", - відзначив Президент медалістів.
Він привітав їх з чудовим результатом. "Разом з усією Україною пишаюся вашими перемогами. Так тримати!" - додав Порошенко.
Так, на додачу до двох золотих медалей і однієї "бронзи" українська шпажистка Катерина Чорній принесла Україні ще одне "золото" у змішаній командній першості і стала дворазовою чемпіонкою ЮОІ-2018.
Також нагороду найвищого гатунку у скарбничку України приніс український гімнаст Назар Чепурний, ставши чемпіоном ЮОІ в командних змаганнях з мультидисциплін гімнастики у складі "Команди Сімони Байлз".
Нагадаємо, Україну на юнацькій Олімпіаді представляють 55 спортсменів.