Украина завоевала четыре "золота" на юношеской Олимпиаде
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Украинские спортсмены на летних юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе завоевали уже четыре золотые медали и одну бронзовую, что обеспечило им место в первой десятке медального зачета. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко, поздравив украинцев с результатом, передает УНН.
"Уже четыре "золота" и одна "бронза" - украинская команда на III летних юношеских Олимпийских играх есть чем похвастаться, и она уверенно держится в первой десятке медального зачета. Назар Чепурный, Иван Тищенко, Екатерина Черний, Олег Вередиба - просто молодцы", - отметил Президент медалистов.
Он поздравил их с замечательным результатом. "Вместе со всей Украины горжусь вашими победами. Так держать!" - добавил Порошенко.
Так, в дополнение к двум золотым медалям и одной "бронзе" шпажистка Екатерина Черний принесла Украине еще одно "золото" в смешанном командном первенстве и стала двукратной чемпионкой ЮОИ-2018.
Также награду высшей пробы в копилку Украины принес гимнаст Назар Чепурный, став чемпионом ЮОИ в командных соревнованиях по мультидисциплинам гимнастики в составе "Команды Симоны Байлз".
Напомним, Украину на юношеской Олимпиаде представляют 55 спортсменов.