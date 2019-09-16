Україна зазнала поразки у матчевій зустрічі Кубку Девіса
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Друга ракетка України Ілля Марченко програв вирішальний матч поєдинку в Першій групі Євро-Африканської зони Кубка Девіса між збірними Угорщини та України, інформує УНН з посиланням на Тенісний портал України.
Матч проти Аттіла Баллаша стартував вчора, але був перерваний через темряву за рахунку 6:4, 5:5 на користь Балаша (Марченко не реалізував сетбол в 10-му геймі на прийомі).
Сьогодні угорський тенісист зробив брейк, а потім подав на матч. Марченко відіграв два матчболи, заробив брейкпойнт, але не зміг його реалізувати: м'яч після удару українця виявився в мінімальному ауті. Остаточний рахунок - 4:6, 5:7.
Таким чином, збірна Угорщини перемагає 3:2 і зіграє в наступному році в кваліфікації фіналу Кубка Девіса.
Нагадаємо, що дві перемоги українській збірній приніс Сергій Стаховський своїми виступами в одиночних баталіях.