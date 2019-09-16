Украина потерпела поражение в матчевой встречи Кубка Дэвиса
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Вторая ракетка Украины Илья Марченко проиграл решающий матч поединка в Первой группе Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса между сборными Венгрии и Украины, информирует УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
Матч против Аттила Баллаша стартовал вчера, но был прерван из-за темноты при счете 6:4, 5:5 в пользу Балаша (Марченко не реализовал сетбол в 10-м гейме на приеме).
Сегодня венгерский теннисист сделал брейк, а затем подал на матч. Марченко сыграл два матчбола, заработал брейкпойнт, но не смог его реализовать: мяч после удара украинца оказался в минимальном ауте. Окончательный счет - 4:6, 5:7.
Таким образом, сборная Венгрии побеждает 3:2 и сыграет в следующем году в квалификации финала Кубка Дэвиса.
Напомним, что две победы украинской сборной принес Сергей Стаховский своими выступлениями в одиночных баталиях.