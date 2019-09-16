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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 69718 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 112990 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 104802 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 111630 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120258 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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5 марта, 17:33 • 148604 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 148904 просмотра

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Украина потерпела поражение в матчевой встречи Кубка Дэвиса

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КИЕВ. 16 сентября. УНН. Вторая ракетка Украины Илья Марченко проиграл решающий матч поединка в Первой группе Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса между сборными Венгрии и Украины, информирует УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.

Матч против Аттила Баллаша стартовал вчера, но был прерван из-за темноты при счете 6:4, 5:5 в пользу Балаша (Марченко не реализовал сетбол в 10-м гейме на приеме).

Сегодня венгерский теннисист сделал брейк, а затем подал на матч. Марченко сыграл два матчбола, заработал брейкпойнт, но не смог его реализовать: мяч после удара украинца оказался в минимальном ауте. Окончательный счет - 4:6, 5:7.

Таким образом, сборная Венгрии побеждает 3:2 и сыграет в следующем году в квалификации финала Кубка Дэвиса.

Напомним, что две победы украинской сборной принес Сергей Стаховский своими выступлениями в одиночных баталиях.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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