Кубок Девіса: Стаховський одержав перемогу у матчі лідерів збірних України та Угорщини
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. У зустрічі Кубку Девіса між тенісними збірними України та Угорщини відбулися матчі другого змагального дня, повідомляє УНН з посиланням на ФТУ.
Спочатку Сергій Стаховський та Денис Молчанов, які раніше виграли п’ять з семи зустрічей Кубку Девіса, які проводили разом, зазнали поразки від дуету у складі Мартон Фучович і Аттіла Балаш — 6:7 (1:7), 6:3, 3:6.
Натомість Стаховський зрівняв рахунок у матчевому протистоянні, перемігши Мартона Фучовича у четвертій зустрічі матчу, яка тривала майже три години 2 години 59 хвилин — 5:7, 6:3, 7:6 (7:3).
Варто відзначити, що вирішальну зустріч матчу Кубка Девіса між збірними України та Угорщини, яку проводили Ілля Марченко та Аттіла Балаш, зупинили у другому сеті через темряву. Продовження — вже сьогодні.
Додамо, Марченко програв перший сет — 4:6, у другому була рівновага — 5:5. Таким чином, рахунок у матчевому протистоянні наразі 2:2.