Кубок Дэвиса: Стаховский одержал победу в матче лидеров сборных Украины и Венгрии
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Во встрече Кубка Дэвиса между теннисными сборными Украины и Венгрии состоялись матчи второго соревновательного дня, сообщает УНН со ссылкой на ФТУ.
Сначала Сергей Стаховский и Денис Молчанов, ранее выиграли пять из семи встреч Кубка Дэвиса, которые проводили вместе, потерпели поражение от дуэта в составе Мартон Фучович и Аттила Балаш — 6:7 (1:7), 6:3, 3:6.
Зато Стаховский сравнял счет в матчевом противостоянии, победив Мартона Фучовича в четвертой встрече матча, которая продолжалась почти 3 часа — 2 часа и 59 минут — 5:7, 6:3, 7:6 (7:3).
Стоит отметить, что решающую встречу матча Кубка Дэвиса между сборными Украины и Венгрии, которую проводили Илья Марченко и Аттила Балаш, остановили во втором сете из-за темноты. Продолжение — уже сегодня.
Добавим, Марченко проиграл первый сет — 4:6, во втором было равновесие — 5:5. Таким образом, счет в матчевом противостоянии пока 2:2.