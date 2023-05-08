Україна заробила 1,5 мільярда доларів на судноплавстві у дельті Дунаю
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Звільнення острова Зміїний відкрило шляхи для судноплавства. Після налагодження логістики ефект для економіки держави склав 1,5 мільярда доларів США, повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр розвитку громад Олександр Кубраков, пише УНН.
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"Після звільнення острова Зміїний вдалося відкрити для проходу суден гирло Бистре, яке розташоване в акваторії України. Це дозволило збільшити пропускну здатність дунайських портів у 3 рази — до 9 суден на добу. Ефект для держави склав орієнтовно додаткових 10 мільйонів тонн вантажів на рік, а для економіки — додаткові 1,5 мільярда доларів США. Також шляхом відкриття гирла Бистре на 30% знизилася ставка фрахту. Здешевлення логістики вкрай важливе для підвищення конкурентоздатності вітчизняної продукції на міжнародних ринках, яка значно похитнулася після початку війни", - зазначив міністр.
Деталі
За словами Кубракова, від початку вторгнення Україна неодноразово зверталася до Дунайської комісії, ООН, Генерального директорату з мобільності та транспорту Єврокомісії та інших міжнародних партнерів з приводу збільшення інтенсивності проведення суден Сулінським каналом.
Після проведення днопоглиблювальних робіт біля портових причалів з'явилась можливість прийняти ще більше суден і вантажів, повідомляє міністр. Максимальна осадка зросла з 3,9 метра до 6,5 метра. Дунайські порти досягли рекордних 12 суднозаходів і 90 тисяч тонн на добу.
"Це складає ще додатково десятки мільйонів доларів щомісяця в економіці держави. Також порти розвинули свою експортну спроможність коштом запуску додаткових потужностей та обробки нової номенклатури вантажів. Так, розпочато експлуатацію більш як 20 нових морських терміналів, зокрема в Ренійському порту, відкрився контейнерний термінал (до цього часу дунайські порти не обробляли контейнери взагалі). Окрім цього збільшили кількість лоцманів з 16 до 62", - додає Кубраков.
В березні цього року встановлено абсолютний місячний рекорд вантажоперевалки — 2,8 мільйона тонн, і добовий рекорд — 93,8 тисячі тонн.
На початку квітня запущено вантажоперевезення відновленою залізничною дільницею Березине — Басарабяска (Молдова). Завдяки цьому Україна отримала залізничний маршрут до українських Дунайських портів, зокрема Ренійського порту, а вітчизняні експортери отримали зручну логістику до румунського порту Галац і молдавського порту Джурджулешти.
Для підсилення залізничної логістики на дунайському напрямку Україна домовилася з Молдовою про спрощення контрольних процедур залізничного транзиту вантажів з пунктом відправлення та пунктом призначення Україна або Молдова, додає міністр.
За його словами, щоб сповна реалізувати потенціал Дунайських портів потрібно ще не менше 120 мільйонів доларів інвестицій.
Доповнення
Через порт Маріуполя окупанти вивозять крадене зерно з Запорізької та Донецької областей, повідомив радник мера міста Петро Андрющенко у Telegram. За його словами, з акваторії порту вийшло судно РМ3, завантажене зерном. Завантаження відбувалось близько одного тижня, що вказує на низьку ефективність роботи порту. Можна констатувати на зараз, зазначив Андрющенко, що це вантаж є скоріш пропагандистським, аніж реально привабливим.
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