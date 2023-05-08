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Украина заработала 1,5 миллиарда долларов на судоходстве в дельте Дуная

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 мая. УНН. Освобождение острова Змеиный открыло пути для судоходства. После налаживания логистики эффект для экономики государства составил 1,5 миллиарда долларов США, сообщил вице-премьер-министр - министр развития общин Александр Кубраков, пишет УНН.

Цитата

"После освобождения острова Змеиный удалось открыть для прохода судов устье Быстрое, которое расположено в акватории Украины. Это позволило увеличить пропускную способность дунайских портов в 3 раза — до 9 судов в сутки. Эффект для государства составил ориентировочно дополнительных 10 миллионов тонн грузов в год, а для экономики — дополнительные 1,5 миллиарда долларов США. Также за счет открытия устья Быстрое на 30% снизилась ставка фрахта. Удешевление логистики крайне важно для повышения конкурентоспособности отечественной продукции на международных рынках, которая значительно пошатнулась после начала войны", - отметил министр.

Детали

По словам Кубракова, с начала вторжения Украина неоднократно обращалась к Дунайской комиссии, ООН, Генеральному директорату по мобильности и транспорту Еврокомиссии и другим международным партнерам по поводу увеличения интенсивности проведения судов по Сулинскому каналу.

После проведения дноуглубительных работ у портовых причалов появилась возможность принять еще больше судов и грузов, сообщает министр. Максимальная осадка выросла с 3,9 метров до 6,5 метра. Дунайские порты достигли рекордных 12 судозаходов и 90 тысяч тонн в сутки.

"Это составляет еще дополнительно десятки миллионов долларов ежемесячно в экономике государства. Также порты развили свою экспортную способность за счет запуска дополнительных мощностей и обработки новой номенклатуры грузов. Так, начата эксплуатация более 20 новых морских терминалов, в частности в Ренийском порту, открылся контейнерный терминал (до этого времени дунайские порты не обрабатывали контейнеры вообще). Кроме этого увеличили количество лоцманов с 16 до 62", - добавляет Кубраков.

В марте этого года установлен абсолютный месячный рекорд грузоперевалки — 2,8 миллиона тонн, и суточный рекорд — 93,8 тысяч тонн.

В начале апреля запущены грузоперевозки по восстановленному железнодорожному участку Березино — Басарабяска (Молдова). Благодаря этому Украина получила железнодорожный маршрут к украинским Дунайским портам, в частности Ренийскому порту, а отечественные экспортеры получили удобную логистику в румынский порт Галац и молдавский порт Джурджулешты.

Для усиления железнодорожной логистики на дунайском направлении Украина договорилась с Молдовой об упрощении контрольных процедур железнодорожного транзита грузов с пунктом отправления и пунктом назначения Украина или Молдова, добавляет министр.

По его словам, чтобы сполна реализовать потенциал Дунайских портов необходимо еще не менее 120 миллионов долларов инвестиций.

Дополнение

Через порт Мариуполя оккупанты вывозят ворованное зерно из Запорожской и Донецкой областей, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram. По его словам, из акватории порта вышло судно РМ3, загруженное зерном. Загрузка происходила около одной недели, что указывает на низкую эффективность работы порта. Можно констатировать на сейчас, отметил Андрющенко, что этот груз является скорее пропагандистским, чем реально привлекательным. 

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