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Україна закликає виключити РФ з системи SWIFT

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Міністерство закордонних справ України закликає виключити Російську Федерацію з міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів (SWIFT). Відповідний заклик розміщено разом з ілюстрацією, на якій зображено вимикач і лампа з російським гербом всередині, на сторінці дипвідомства у Facebook, передає УНН.

Україна закликає виключити РФ з системи SWIFT

"No SWIFT for Russia! (Жодного SWIFT для Росії - ред.)", - йдеться у повідомленні, яке супроводжує відповідну ілюстрацію.

Так, SWIFT – це міжнародна міжбанківська система передачі інформації та здійснення платежів. Головний офіс розташований в Брюсселі.

Раніше спеціальний представник держдепу США з питань Укрїни Курт Волкер заявляв, що остаточна відповідь США та ЄС на атаку Росії ще формується і в арсеналі американського уряду та їхніх союзників залишається ще чимало важелів тиску на Росію. Зокрема, не виключено можливості обмеження права російських суден заходити в порти, як і "ядерну опцію" відключення Росії від SWIFT

Зазначимо, раніше виключити Росію з системи пропонував сейм Литви в новій резолюції, ухваленій після російського акту агресії у районі Керченської протоки.

Як повідомляв УНН, раніше Міністерство закордонних справ закликало країни світу заборонити захід у їхні порти російським суднам.

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