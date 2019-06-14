Україна закликала ОБСЄ реагувати на російську практику залякувань в Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Російська практика залякування кримських татар на окупованому півострові вимагає прискіпливої уваги головування та інституцій ОБСЄ та оперативної реакції. Про це йдеться у повідомленні в Twitter української місії при міжнародних організаціях у Відні, передає УНН.
"Постійна російська практика залякування кримських татар вимагає прискіпливої уваги Головування та інституцій ОБСЄ (ВКНМ і БДІПЛ), які мають належним чином та оперативно реагувати на масштабні репресії цивільного населення з боку російської окупаційної влади", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, очільник ОБСЄ, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак напередодні прибув до Києва і зустрівся з Президентом України.
Як повідомляв УНН, після ранкових обшуків у будинках кримських татар в Алуштинському, Білогірському та Сімферопольському районах 10 червня було затримано 8 осіб. ФСБ Росії заявила, що слідчі заходи стосуються релігійної організації "Хізб ут-Тахрір".
Українські правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження через проведення російськими силовиками обшуків у Криму.
Пізніше підконтрольний Росії Київський райсуд Сімферополя відправив затриманих кримських татар під арешт у СІЗО до 5 серпня.