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Україна закликала ОБСЄ реагувати на російську практику залякувань в Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Російська практика залякування кримських татар на окупованому півострові вимагає прискіпливої уваги головування та інституцій ОБСЄ та оперативної реакції. Про це йдеться у повідомленні в Twitter української місії при міжнародних організаціях у Відні, передає УНН.

Україна закликала ОБСЄ реагувати на російську практику залякувань в Криму

"Постійна російська практика залякування кримських татар вимагає прискіпливої уваги Головування та інституцій ОБСЄ (ВКНМ і БДІПЛ), які мають належним чином та оперативно реагувати на масштабні репресії цивільного населення з боку російської окупаційної влади", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, очільник ОБСЄ, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак напередодні прибув до Києва і зустрівся з Президентом України.

Як повідомляв УНН, після ранкових обшуків у будинках кримських татар в Алуштинському, Білогірському та Сімферопольському районах 10 червня було затримано 8 осіб. ФСБ Росії заявила, що слідчі заходи стосуються релігійної організації "Хізб ут-Тахрір".

Українські правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження через проведення російськими силовиками обшуків у Криму.

Пізніше підконтрольний Росії Київський райсуд Сімферополя відправив затриманих кримських татар під арешт у СІЗО до 5 серпня. 

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