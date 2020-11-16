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Україна закликала міжнародну спільноту посилити тиск на РФ для звільнення журналістів у Криму

Україна закликала міжнародну спільноту посилити тиск на РФ для звільнення журналістів у Криму

Київ • УНН

 • 14369 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова закликала міжнародну спільноту посилити тиск на Росію задля звільнення громадянських журналістів у тимчасово окупованому Криму. Про це вона сказала під час зустрічі міністерського рівня країн-членів Коаліції за свободу ЗМІ, організованій Канадою та Великою Британією, передає УНН з посиланням на Міністерство закордонних справ.

“Через репресії та погрози життю російською окупаційною владою незалежні журналісти були змушені залишити окуповані частини Донбасу та Криму… Щоб заповнити вакуум висвітлення реальної ситуації на Кримському півострові, функції незалежних медіа почали виконувати звичайні громадяни, проти яких також розпочалися репресії. Дев’ять громадянських журналістів-кримських татар нині знаходяться за ґратами: Сервер Мустафаєв, Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Сейран Салієв, Ремзі Бекіров, Руслан Сулейманов, Осман Арифмеметов, Рустем Шейхалієв та Амет Сулейманов. Закликаю міжнародну спільноту посилити тиск на Росію задля забезпечення їхнього звільнення”, - сказала Еміне Джапарова.

Вказано, що Джапарова також привернула увагу до досвіду, який накопичила Україна за роки боротьби із російською дезінформацією. Вона запросила міжнародних партнерів підтримати ініціативу Президента України щодо відкриття в Києві штаб-квартири міжнародного офісу протидії дезінформації.

Також вона зазначила, що ситуація зі свободою ЗМІ на тимчасово окупованих територіях України є критичною.

Нагадаємо, Джапарова закликала Захід розширити санкції проти РФ через "вибори" в Криму.

Українські Національні Новини

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