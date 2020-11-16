Украина призвала международное сообщество усилить давление на РФ для освобождения журналистов в Крыму

"Из-за репрессий и угрозы жизни российской оккупационной властью независимые журналисты были вынуждены покинуть оккупированные части Донбасса и Крыма ... Чтобы заполнить вакуум освещение реальной ситуации на Крымском полуострове, функции независимых медиа начали выполнять обычные граждане, в отношении которых также начались репрессии. Девять гражданских журналистов-крымских татар сейчас находятся за решеткой: Сервер Мустафаев, Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Сейран Салиев, Ремзи Бекиров, Руслан Сулейманов, Осман Арифмеметов, Рустем Шейхалиев и Амет Сулейманов. Призываю международное сообщество усилить давление на Россию для обеспечения их освобождения", - сказала Эмине Джапарова.

Указано, что Джапарова также привлекла внимание к опыту, который накопила Украина за годы борьбы с российской дезинформацией. Она пригласила международных партнеров поддержать инициативу Президента Украины об открытии в Киеве штаб-квартиры международного офиса противодействия дезинформации.

Также она отметила, что ситуация со свободой СМИ на временно оккупированных территориях Украины является критической.

Напомним, Джапарова призвала Запад расширить санкции против РФ через "выборы" в Крыму.