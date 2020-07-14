Україна - ЄС: підписання угоди про спільний авіапростір має відбутися якнайшвидше
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Підписання угоди про Спільний авіаційний простір має відбутися якнайшвидше. Про це йшлося під час телефонної розмови віце-прем’єр-міністерки Ольги Стефанішиної, міністра інфраструктури Владислава Криклія з Єврокомісаркою з питань транспорту Адіною-Йоаною Велян, передає УНН із посиланням на повідомлення на офіційній сторінці Стефанішиної у Facebook.
“Угода сприятиме розвитку української авіаційної індустрії, збільшенню кількості рейсів і пасажиропотоку”, — зазначила віце-прем’єрка.
Під час розмови віце-прем’єрка також наголосила на важливості включення внутрішніх водних шляхів України до регіональної карти Транс’європейської транспортної мережі (TEN-T), зокрема української частини річки Дунай.
“Активізація участі України у реалізації Дунайської стратегії ЄС є одним з моїх пріоритетів. Йдеться про посилення нашої практичної співпраці та сполучення з державами-членами ЄС”, — зазначила вона.
Враховуючи зростаючу динаміку торгівлі України з ЄС, учасники відзначили корисність налагодження структурованого діалогу з питань логістики. Також обговорили допомогу ЄС для реалізації інфраструктурних проєктів.
Нагадаємо, Україна наполягає на укладенні угоди про спільний авіапростір з ЄС.