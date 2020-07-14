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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 103215 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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4 марта, 13:25 • 116931 просмотра

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Украина - ЕС: подписание соглашения о совместном авиапространстве должно произойти как можно быстрее

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 июля. УНН. Подписание соглашения об Общем авиационном пространстве должно произойти как можно быстрее. Об этом шла речь во время телефонного разговора вице-премьер-министра Ольги Стефанишиной, министра инфраструктуры Владислава Криклия с еврокомиссаром по вопросам транспорта Адиной-Йоанной Велян, передает УНН со ссылкой на сообщение на официальной странице Стефанишиной в Facebook.

"Соглашение будет способствовать развитию украинской авиационной индустрии, увеличению количества рейсов и пассажиропотока", - отметила вице-премьер.

Во время разговора вице-премьер также подчеркнула важность включения внутренних водных путей Украины в региональную карту Трансевропейской транспортной сети (TEN-T), в частности украинской части реки Дунай.

"Активизация участия Украины в реализации Дунайской стратегии ЕС является одним из моих приоритетов. Речь идет об усилении нашего практического сотрудничества и сообщения с государствами-членами ЕС", - отметила она.

Учитывая растущую динамику торговли Украины с ЕС, участники отметили полезность налаживания структурированного диалога по вопросам логистики. Также обсудили помощь ЕС для реализации инфраструктурных проектов.

Напомним, Украина настаивает на заключении соглашения о совместном авиапространстве с ЕС.

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