Україна вже отримала кошти, залучені після випуску нових єврооблігацій

"Кошти від нового випуску єврооблігацій в євро вже на рахунках Державного казначейства України. Завдяки публічному розміщенню 10-річних бондів, номінованих в євро, нам вдалось суттєво розширити інвестиційну базу. Ми раді бачити серед своїх інвесторів як глобальні інвестиційні фонди з бездоганною репутацією, так і невеликі пенсійні та страхові фонди, переважно, з країн ЄС", - написала Маркарова.

За словами міністра, 200 інвестиційних фондів з 31 країни придбали українські 10-річні євробонди.

"Загалом структура інвесторів, що придбали наші нові євробонди наступна: фонди, що управляють активами, - 85%, хедж фонди - 7%, пенсійні та страхові фонди - 6%, а частка банків склала 2%. Географічна структура інвесторів випуску: Сполучене Королівство - 42%, Сполучені Штати Америки - 34%, країни ЄС - 19%, країни Азії та Близького Сходу - 5%", - зазначила Маркарова.

Раніше в УНН повідомлялося, що Україна оголосила про випуск нових 10-річних єврооблігацій на суму 1,25 млрд євро. На нові єврооблігації нараховуватимуться відсотки за ставкою 4,375% річних.