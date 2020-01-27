Украина уже получила средства, привлеченные после выпуска новых еврооблигаций
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Средства от выпуска новых еврооблигаций уже на счетах Государственного казначейства Украины. Об этом в Facebook написала министр финансов Украины Оксана Маркарова, сообщает УНН.
"Средства от нового выпуска еврооблигаций в евро уже на счетах Государственного казначейства Украины. Благодаря публичному размещению 10-летних бондов, номинированных в евро, нам удалось существенно расширить инвестиционную базу. Мы рады видеть среди своих инвесторов как глобальные инвестиционные фонды с безупречной репутацией, так и небольшие пенсионные и страховые фонды, преимущественно, из стран ЕС", - написала Маркарова.
По словам министра, 200 инвестиционных фондов из 31 страны приобрели украинские 10-летние евробонды.
"В целом структура инвесторов, которые приобрели наши новые евробонды следующая: фонды, управляющие активами - 85%, хедж фонды - 7%, пенсионные и страховые фонды - 6%, а доля банков составила 2%. Географическая структура инвесторов выпуска: Соединенное Королевство - 42%, США - 34%, страны ЕС - 19%, страны Азии и Ближнего Востока - 5%", - отметила Маркарова.
Ранее в УНН сообщалось, что Украина объявила о выпуске новых 10-летних еврооблигаций на сумму 1,25 млрд евро. На новые еврооблигации будут начисляться проценты по ставке 4,375% годовых.