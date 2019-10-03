Україна вперше в історії тріумфувала на ЧС з пейнтболу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Вперше в історії України національна збірна з пейнтболу здобула перемогу на чемпіонаті світу, повідомляє УНН з посиланням на Спортивний комітет України.
Турнірну таблицю світової першості очолила команда в категорії 40+. У відбіркових іграх команді вдалось виграти три з чотирьох зустрічей, і з другого місця вийти у плей офф.
Статистика:
Україна 4:0 Габон
Україна 4:1 Латвія
Україна 2:4 США
Україна 3:2 Польща.
В 1/4 українці здолали п’ятиразових чемпіонів світу — збірну Росії з рахунком 4:3. В півфіналі проти збірної Німеччини наші спортсмени теж перемогли суперників з рахунком 4:3. А у фінальному двобої проти збірної Франції завершили матч з рахунком 3:2 на свою користь, залишившись у повному складі.
Додамо, що до складу збірної увійшли: Ярослав Янушевич (капітан), Олександр Приступов, Сергій Дмитрук, Дмитро Конобас, Віталій Кутняков, Сергій Сировець, Сергій Куріпко, Євген Марінченко, Олександр Лавров, Оксана Янушевич (піт-зона) та Віктор Тогаєв (організатор).