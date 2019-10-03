Украина впервые в истории победила на ЧМ по пейнтболу
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Впервые в истории Украины национальная сборная по пейнтболу одержала победу на чемпионате мира, сообщает УНН со ссылкой на Спортивный комитет Украины.
Турнирную таблицу мирового первенства возглавила команда в категории 40+. В отборочных играх команде удалось выиграть три из четырех встреч и со второго места выйти в плей офф.
Статистика:
Украина 4:0 Габон
Украина 4:1 Латвия
Украина 2:4 США
Украина 3:2 Польша.
В 1/4 украинцы одолели пятикратных чемпионов мира - сборную России со счетом 4: 3. В полуфинале против сборной Германии наши спортсмены тоже победили соперников со счетом 4: 3. А в финальном поединке против сборной Франции завершили матч со счетом 3:2 в свою пользу, оставшись в полном составе.
Добавим, что в состав сборной вошли: Ярослав Янушевич (капитан), Александр Приступов, Сергей Дмитрук, Дмитрий Конобас, Виталий Кутняков, Сергей Сировець, Сергей Курипко, Евгений Маринченко, Александр Лавров, Оксана Янушевич (пит-зона) и Виктор Тогаев (организатор ).