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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина впервые в истории победила на ЧМ по пейнтболу

Киев • УНН

 • 10368 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. Впервые в истории Украины национальная сборная по пейнтболу одержала победу на чемпионате мира, сообщает УНН со ссылкой на Спортивный комитет Украины.

Украина впервые в истории победила на ЧМ по пейнтболу

Турнирную таблицу мирового первенства возглавила команда в категории 40+. В отборочных играх команде удалось выиграть три из четырех встреч и со второго места выйти в плей офф.

Статистика:

Украина 4:0 Габон
Украина 4:1 Латвия
Украина 2:4 США
Украина 3:2 Польша.

В 1/4 украинцы одолели пятикратных чемпионов мира - сборную России со счетом 4: 3. В полуфинале против сборной Германии наши спортсмены тоже победили соперников со счетом 4: 3. А в финальном поединке против сборной Франции завершили матч со счетом 3:2 в свою пользу, оставшись в полном составе.

Добавим, что в состав сборной вошли: Ярослав Янушевич (капитан), Александр Приступов, Сергей Дмитрук, Дмитрий Конобас, Виталий Кутняков, Сергей Сировець, Сергей Курипко, Евгений Маринченко, Александр Лавров, Оксана Янушевич (пит-зона) и Виктор Тогаев (организатор ).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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