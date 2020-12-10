Україна висунула свою кандидатуру до складу Виконавчої Ради ЮНЕСКО
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Україна висунула свою кандидатуру до складу Виконавчої Ради ЮНЕСКО на період 2021-2025 років. Про це повідомила голова Національної комісії України у справах ЮНЕСКО, перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби МЗС.
"Україна висунула свою кандидатуру до складу Виконавчої Ради ЮНЕСКО на період 2021-2025 років, вибори до якої пройдуть у ході 41-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО у листопаді 2021 року", - наводить МЗС слова Джапарової.
Крім того, вона привернула увагу до ініційованого Президентом України та Національною комісією у справах ЮНЕСКО в Україні міжнародного флешмобу відеопривітань з нагоди 75-річчя організації, долучитись до якого Україна запросила усі країни-члени ЮНЕСКО.
Довідково: Президент України указом №272/2020 від 14 липня 2020 року призначив Еміне ДЖАПАРОВУ головою Національної комісії України у справах ЮНЕСКО. Відповідно до Положення про Національну комісію України у справах ЮНЕСКО, затвердженого Указом Президента України від 26 березня 1996 року N 212/96, Секретаріат Комісії функціонує у складі Міністерства закордонних справ України.