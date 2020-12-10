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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 74059 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 97656 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 115722 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 150810 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 198989 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 195023 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 282450 просмотра

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Украина выдвинула свою кандидатуру в состав Исполнительного Совета ЮНЕСКО

Украина выдвинула свою кандидатуру в состав Исполнительного Совета ЮНЕСКО

Киев  •  УНН

 • 20073 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Украина выдвинула свою кандидатуру в состав Исполнительного Совета ЮНЕСКО на период 2021-2025 годов. Об этом сообщила председатель Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО, первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы МИД.

"Украина выдвинула свою кандидатуру в состав Исполнительного Совета ЮНЕСКО на период 2021-2025 годов, выборы в которой пройдут в ходе 41-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 2021 года", - приводит МИД слова Джапаровой.

Кроме того, она привлекла внимание к инициированному Президентом Украины и Национальной комиссией по делам ЮНЕСКО в Украине международному флешмобу видеоприветствий по случаю 75-летия организации, приобщиться к которому Украина пригласила все страны-члены ЮНЕСКО.

Справка: Президент Украины указом №272/2020 от 14 июля 2020 назначил Эмине Джапарову председателем Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО. В соответствии с Положением о Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО, утвержденного Указом Президента Украины от 26 марта 1996 года N 212/96, Секретариат Комиссии функционирует в составе Министерства иностранных дел Украины.

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