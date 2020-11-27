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Туреччина долучиться до флешмобу Зеленського з нагоди 75-річниці заснування ЮНЕСКО

Туреччина долучиться до флешмобу Зеленського з нагоди 75-річниці заснування ЮНЕСКО

Київ • УНН

 • 17557 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Україна запросила Туреччину доєднатися до флеш-мобу з нагоди 75-річчя заснування ЮНЕСКО, який ініціював Президент України Володимир Зеленський, на що отримала позитивну відповідь, передає УНН із посиланням на пресслужбу МЗС.

“27 листопада відбулася телефонна розмова першої заступниці міністра закордонних справ України, голови Національної комісії України у справах ЮНЕСКО Еміне Джапарової з головою Генеральної конференції ЮНЕСКО, послом, постійним представником Туреччини при ЮНЕСКО Алтай Ченгізером”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Джапарова поінформувала про ініційований Зеленським міжнародний флеш-моб відеопривітань з цієї нагоди 75-річчя організації. Вона зазначила, що приєднання країн-членів ЮНЕСКО до флеш-мобу стане знаком солідарності та приверне увагу до діяльності організації та її гуманістичних цінностей.

“Посол Алтай Ченгізер повідомив про підтримку Туреччиною цієї ініціативи та висловив переконання, що вона отримає позитивний відгук в інших країнах. Співрозмовники також обговорили питання двостороннього порядку денного, взаємної підтримки в рамках керівних та конвенційних органів ЮНЕСКО”, — додали в МЗС.

Окрім того, Джапарова розповіла про перебіг реформування Національної комісії України у справах ЮНЕСКО та поінформувала про останній розвиток подій в Криму та заручилася подальшою підтримкою турецької сторони.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський призначив Надзвичайного і Повноважного Посла України у Франції Постійним представником України при ЮНЕСКО.

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