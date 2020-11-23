Зеленський призначив посла у Франції представником України при ЮНЕСКО

“Призначити Надзвичайного і Повноважного Посла України у Французькій Республіці Омельченка Вадима Володимировича Постійним представником України при ЮНЕСКО за сумісництвом”, — йдеться в тексті документу.

Нагадаємо, раніше Президент призначив речницю Міністерства закордонних справ Катерину Зеленко Послом України в Республіці Сингапур.