Зеленський призначив посла у Франції представником України при ЮНЕСКО
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив Надзвичайного і Повноважного Посла України у Франції Постійним представником України при ЮНЕСКО. Відповідний указ від 23 листопада оприлюднено на сайті Глави держави, передає УНН.
“Призначити Надзвичайного і Повноважного Посла України у Французькій Республіці Омельченка Вадима Володимировича Постійним представником України при ЮНЕСКО за сумісництвом”, — йдеться в тексті документу.
Нагадаємо, раніше Президент призначив речницю Міністерства закордонних справ Катерину Зеленко Послом України в Республіці Сингапур.